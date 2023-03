Lecce, Baroni rivisita la sua squadra. Colombo e Oudin scalpitano

LECCE – Il tecnico Marco Baroni rivede il suo Lecce. Uomini, posizioni, movimenti. Si deve cercare una svolta e interrompere la striscia negativa che dura da tre settimane.

Il reparto difensivo dovrebbe rimanere quello visto all’opera fino a questo momento. Baroni, però, cercherà di riattivare la catena di destra poco dinamica contro il Torino. Nelle precedenti esibizioni Gendrey si era messo in mostra proponendosi spesso in attacco. Ultimamente il suo apporto è venuto meno. Movimenti utili a dare uno sfogo diverso alla manovra offensiva. E da quella parte agiscono pure Blin e Strefezza. Quest’ultimo è ormai il principale pericolo per gli avversari che non si fanno scrupoli a raddoppiare la marcatura o riservare al brasiliano un trattamento al limite del regolamento.

A centrocampo Hjulmand non è in discussione. Ma pure Blin salvo indicazioni differenti che emergeranno in settimana. A sinistra, invece, Gonzalez e Maleh. Lo spagnolo sembra un po’ in flessione rispetto al passato ma si tratta pur sempre di un ragazzo che lo scorso 1 febbraio ha compiuto 21 anni.

Anche in attacco Baroni farà un’attenta valutazione. L’impiego di Colombo dal primo minuto non sembra scontato, ma vero è che l’ingresso dell’attaccante, contro il Torino, ha dato maggiore vivacità all’attacco. Molto dipenderà pure dall’impostazione che Baroni vorrà dare alla partita e dalle caratteristiche dell’avversario. Ai lati della punta centrale giocherà Strefezza. A destra. Mentre a sinistra il posto da titolare è conteso da Di Francesco e Banda. La partita di Di Francesco è stata tutt’altro che esaltante. L’esterno giallorosso è l’uomo di maggiore esperienza e conoscenza della Serie A italiana. Una giornata incolore può capitare, ma Oudin scalpita. Il francese, che in passato Corvino ha cercato di portare alla Fiorentina, costringerà Baroni a una seria riflessione. L’ex Bordeau predilige giocare a destra, ma Strefezza potrebbe adattarsi a sinistra anche se nelle precedenti prove con Strefezza a sinistra i risultati non sono stati proprio soddisfacenti.

Allo studio le mosse per rendere la squadra leccese imprevedibile e tornare ad avere maggiore incisività negli ultimi metri. A caccia del gol perduto