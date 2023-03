Progetto “Vigili…amo la città”: la Polizia Locale insegna ai più piccoli il rispetto delle regole

TARANTO – È stato presentato a Palazzo di Città il progetto “Vigili…amo la città”, iniziativa che vede protagoniste amministrazione Melucci e Polizia Locale in un percorso di coinvolgimento e formazione destinato ai piccoli alunni delle scuole cittadine.

Si tratta di una serie di attività mirate a rafforzare la cultura della legalità e del vivere civile, passando attraverso la figura dell’operatore di Polizia Locale e recuperandone la sua dimensione di prossimità. Il progetto è stato presentato dal sindaco Rinaldo Melucci, dall’assessore alla Polizia Locale Cosimo Ciraci e dal comandante Michele Matichecchia, alla presenza tra gli altri della dirigente scolastica dell’istituto comprensivo “Moro” Loredana Bucci, della psicologa del reparto di Oncoematologia Pediatrica del “Ss. Annunziata” Maria Montanaro e con il fondamentale contributo di una vivace rappresentanza di studenti.

Partito a fine febbraio, con un prologo a gennaio che ha visto le scuole partecipare alle celebrazioni di San Sebastiano, patrono del corpo di Polizia Locale, il progetto proseguirà fino ad aprile inoltrato e prevedrà l’organizzazione di alcune visite guidate nel comando di via Acton, dove gli alunni potranno conoscere la struttura, la figura e le funzioni dell’operatore, le norme basilari del Codice della Strada e, più genericamente, della convivenza civile.

«Con questo progetto coinvolgiamo i più piccoli nei processi di cambiamento della città – le parole del primo cittadino – premendo sulle regole, sul rispetto del decoro urbano e del Codice della Strada. Perché per cambiare davvero, la garanzia più grande è investire sui giovani, rendendoli consapevoli di quel che accade. Quindi oltre gli elementi più simpatici, questo progetto ha obiettivi importanti, è profondamente innovativo. E ci fa piacere, facendo onore a chi ha messo in piedi il progetto, che sia stata coinvolta anche la scuola allestita nel reparto di Oncoematologia Pediatrica, perché vogliamo che anche questi piccoli cittadini possano partecipare al processo di cambiamento della città».

Le altre scuole interessate sono gli istituti comprensivi “Viola”, “Moro” e “Galilei”, in particolare le quinte classi della primaria e le seconde classi della secondaria di primo grado. Terminate le visite guidate, a maggio gli alunni coinvolti potranno consegnare gli elaborati grafici che avranno realizzato per il concorso di idee che chiude il progetto, la cui premiazione è prevista per il 31 maggio con un evento che vedrà i più piccoli trasformarsi per un giorno in agenti di Polizia Locale.

«Con questo progetto mettiamo i bambini in contatto con la Polizia Locale – il commento dell’assessore Ciraci – recuperando questo rapporto di vicinanza gli operatori fanno lezione, ma preparano soprattutto gli studenti ai loro futuri doveri, sensibilizzandoli al viviere civile. Lavoreremo per rendere questa iniziativa organica e stabile».

«Un progetto da duplice obiettivo – ha concluso il comandante Matichecchia – ossia trasferire conoscenze in materia di educazione stradale, ma mostrare effettivamente qual è l’attività degli agenti, rendendoli più “umani”: non un severo sanzionatore, ma una persona della quale fidarsi».