8 marzo: meno mimose a causa del clima, ma le scelgono 5 pugliesi su 10

LECCE – A causa del clima, quest’anno è crollata la produzione di mimose in Puglia, fortemente condizionata da un inverno bollente con temperature elevate che hanno determinato la fioritura già nella prima metà gennaio con due mesi di anticipo rispetto al tradizionale appuntamento dell’8 marzo.

Nonostante ciò, cinque pugliesi su 10, il 51% circa, che hanno deciso di fare un omaggio floreale le hanno scelte per la tradizione. È quanto emerge da una rilevazione della Coldiretti Puglia nei mercati di Campagna Amica in occasione del tradizionale appuntamento della festa della donna.

L’altra metà ha optato per alternative altrettanto belle ma rigorosamente gialle: ranuncoli, primule e rose.

Per la mimosa, si diceva, si sono registrati tagli dei raccolti del 30% in media, con punte fino all’80% in alcuni areali della provincia di Lecce. Per questo 8 marzo 2023, i prezzi dei singoli ramoscelli variano dai 5 ai 10 euro, mentre per i mazzi più grandi e decorati o per le piantine si arriva anche oltre i 20 euro. Ai problemi causati dal clima si sono aggiunti, poi, quelli legati al conflitto in Ucraina con l’esplosione dei costi di produzione.

“Il consiglio è quello di non fare acquisti di impulso, ma verificare e mettere a confronto i diversi prezzi. Per evitare di cadere nelle trappole del mercato e non alimentare l’abusivismo è meglio – ricorda la Coldiretti regionale– evitare venditori improvvisati e preferire l’acquisto, se possibile, direttamente dai produttori, ricordando che comprando fiori italiani si sostengono le imprese, l’occupazione, il territorio. In provincia di Lecce, il settore florovivaistico si sviluppa sul distretto di Taviano e Leverano, che si estende anche ai comuni limitrofi di Alliste, Maglie, Melissano, Nardò, Porto Cesareo, Racale e Ugento e rappresenta il 12,4% della produzione agricola”.