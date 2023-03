Un’auto come ariete, maxi furto con spaccata a Racale

RACALE – Sfondano la vetrina del negozio di abbigliamento a Racale e rubano abbigliamento per 10.000 euro. Caccia alla banda che ha agito nella notte.

Non è la prima volta che il negozio di abbigliamento “ModaSì” che si trova a Racale in via Giuseppe Mazzini viene preso di mira dai malviventi. Entrati in azione nella notte sono riusciti a trafugare capi d’abbigliamento di diverse marche per un valore complessivo che si aggirerebbe attorno ai 10 mila. I ladri, per aprirsi un varco all’interno dell’esercizio commerciale hanno utilizzato un’auto come ariete, una Fiat Panda di Colore bianco, poi, a seguito delle indagini effettuate dai Carabinieri del Nucleo operativo e Radiomobile della Compagnia di Casarano, risultata rubata. Con il mezzo hanno sfondato la vetrina, una volta all’interno si sono impossessati di numerosi capi e accessori. La banda probabilmente composta da quattro individui, aveva un complice ad attendere fuori a bordo di un suv di colore scuro . Scoperto il maxi furto, sul posto è arrivato il titolare del negozio un 54enne della zona che ha chiamato il 112. In Via Mazzini oltre ai Carabinieri della Compagnia di Casarano, anche i colleghi della Stazione di Racale. Al vaglio le immagini catturate dal sistema di videosorveglianza che potrebbero ricostruire anche la fuga di chi ha agito intorno alle tre della notte.