Esame di maturità per il Lecce che ospita il Sassuolo. Le probabili formazioni

LECCE – Il Lecce torna a casa dopo la bellissima vittoria di Bergamo ed ospita il Sassuolo di Dionisi per 24esima giornata del campionato di serie A.

I neroverdi sono reduci dalla sconfitta interna con il Napoli e vogliono rialzarsi per ricominciare a fare punti utili a migliorare una situazione di classifica che non rispecchia le ambizioni di inizio stagione.

Il Sassuolo infatti è in quindicesima posizione con 24 punti, tre in meno del Lecce di Baroni. Dunque diventa anche una sfida diretta tra due squadre che vogliono quanto prima chiudere in positivo i giochi per salvezza.

La gara sarà giocata in uno stadio, il Via del Mare, che si presenterà bello e colorato con un pubblico che fa sempre toccare il sold out.

Alessio Dionisi non potrà contare su Armand Laurienté perché è squalificato e dovrà fare a meno anche degli infortunati Muldur e Toljan, e con il suo 4-3-3 potrebbe scegliere di mandare in campo Consigli in porta, Zortea e Rogerio esterni bassi con Erlic e Tressoldi centrali. Il centrocampo a tre dovrebbe essere formato da Frattesi, Maxime Lopez e Matheus Henrique; mentre Berardi, autore del gol vittoria nella gara d’andata, dovrebbe giocare nel tridente con Defrel o Pinamonti, e Bajrami.

Marco Baroni deve fare a meno dei lungodegenti Dermaku e Pongracic e di Di Francesco squalificato, ha recuperato Umtiti anche se, essendo diffidato e non al top, potrebbe essere risparmiato per la trasferta di Milano con l’Inter. Dunque col 4-3-3 potrebbero giocare Falcone tra i pali, Gendrey e Gallo sulle corsie esterne difensive con al centro Baschirotto e uno tra Ceccaroni e Tuia se Umititi dovesse partire dalla panchina. A centrocampo sembra certo il rientro di Gonzalez con Hjulmand e Blin. A completare l’undici iniziale il tridente con Strefezza, Ceesay e Banda.

La gara sarà arbitrata da Niccolò Baroni di Firenze assistenti Andrea Zingarelli di Siena e Marco Trincheri di Milano, Quarto uomo Ganpiero Miele di Nola. In sala video al Var Paolo Mazzoleni e assistente Var Daniele Minelli di Varese. Fischio d’inizio alle ore 20.45, telecronaca su Dazn e Sky, radiocronaca su Radio Rama.