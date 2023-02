Prisma Taranto: riempire il PalaMazzola perché uniti si può

TARANTO – Domenica 5 marzo al PalaMazzola di Taranto arriva la Sir Perugia, squadra campione del mondo in carica ed assoluta dominatrice del campionato di Superlega, prima in classifica con 59 punti su 60 disponibili punti.

Sulla carta sembra un risultato già scritto ma la Gioiella Prisma Taranto proverà a gettare il cuore oltre ogni ostacolo ma per farlo convoca tutti i tifosi ed apre le porte del palazzetto a ragazzi e famiglie sperando di avere come settimo uomo in campo 3mila cuori rossoblù.

Lo slogan è sempre lo stesso: uniti si può.

Il presidente Tonio Bongiovanni in occasione della visita, nei giorni scorsi, presso il Liceo Linguistico “Aristosseno” di Taranto, aveva già anticipato questa iniziativa:

“Il biglietto lo abbiamo ridotto, fosse stata un’altra città sarebbe costato 40 o 50 euro, noi lo abbiamo portato a 5 euro più 2 di prevendita quindi a 7 euro, per favorire i giovani. Per favorire non solo per chi ama il volley ma per chi ama stare e sentirsi in famiglia, perché nel PalaMazzola le famiglie se non ci sono si creano e non è una battuta, ma è una bellissima considerazione sulla base delle ultime esperienze”.

La passione per il volley e l’amore per la città di Taranto del numero 1 della Gioiella Prisma sono smisurati; e proprio questi sentimenti la società rossoblù vuole trasferire ai tifosi, per provare a fare punti con la squadra più forte del mondo nella gara valida per 21esima giornata del campionato che corrisponde all’ultimo match interno.

Il costo unico del tagliando, esattamente come accaduto per la gara interna vinta contro la Emma Villas, è di 7 euro, inclusa la prevendita. Non sono previste altre agevolazioni.

La missione con il Perugia sembra impossibile ma il primo obiettivo è riempire il PalaMazzola, step by step e quel che accadrà lo scopriremo.