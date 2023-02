Basket in carrozzina, Lupiae Team Salento vince il derby con il Bari

LECCE – Nel campionato di serie B di Basket in carrozzina, Lupiae Team Salento si aggiudica il derby con HBari 2003 al termine di una gara equilibrata giocata canestro dopo canestro.

Termina 68 a 44 con i parziali di 11-9; 14-12; 25-12; 18-11.

L’equilibrio tiene banco nei prime due quarti l’equilibrio, ciò nonostante la partita pende sempre dalla parte del Lecce che nel terzo quarto mette la freccia e corre via, grazie anche all’ingresso del presidente e giocatore Simone Spedicato che indica la via della vittoria disegnando un pressing alto che manda in difficoltà i baresi.

Al suono finale della sirena la Lupiae Team Salento, spinta da un pubblico fantastico, vince e consolida ulteriormente il secondo posto, utile per accedere ai playoff, e si proietta con ottimismo verso il match di sabato quando andrà a fare visita alla capolista Taranto.

Al termine dell’incontro ha parlato Piergiorgio Fiorentino assistente tecnico della squadra leccese:

“È stata una bella partita, da dentro fuori perché Lecce e Bari si contendono il secondo posto. Bari aveva la necessità di vincere per tenere accesa la speranza di accedere ai play off. I primi due periodi sono stati decisamente equilibrati, poi Lecce potendo contare sulla panchina lunga e su una serie di giocatori che possono fare la differenza ha preso il largo”.