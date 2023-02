Due auto in fiamme: vigili del fuoco al lavoro

GALATINA/SQUINZANO – Vigili del fuoco alle prese con l’incendio di due autovetture: il primo si è verificato ieri sera, intorno alle 20, sulla provinciale che collega Galatina a Copertino. L’auto, una Fiat 500 alimentata a gpl, con a bordo una donna con i suoi due figli, ha improvvisamente preso fuoco, mentre era in marcia. I tre, fortunatamente sono riusciti a scendere in tempo. Tempestivo l’intervento dei caschi rossi di Gallipoli che hanno prontamente spento le fiamme, scongiurando così ulteriori danni a cose o persone.

Il secondo incendio si è verificato invece oggi pomeriggio, alle 15,30, in via Nanni a Squinzano e ha interessato una Suzuki Jimmy parcheggiata all’interno di uno spazio scoperto di un’abitazione. L’irraggiamento termico provocato dalle fiamme ha danneggiato anche un gazebo in legno e alcuni infissi. Sul posto i vigili del fuoco di Lecce, unitamente ad un supporto con autobotte. Le cause del rogo sono in corso di accertamento.