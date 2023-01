Lecce: per la difesa spunta Gonzalez, lo ha svelato Carlo Laudisa a Piazza Giallorossa

Al Lecce interesserebbe il difensore centrale 24enne dell’Ajaccio Oumar Gonzalez, lo ha svelato il giornalista de La Gazzetta dello Sport, Carlo Laudisa, a Piazza Giallorossa:

“Negli affari col Brescia, Corvino ha bussato alla porta di Cellino per avere Mangraviti o Cistana, ma c’è stato un no secco. Vi dico però un nome perché è un calciatore che il Lecce sta seguendo, vedremo se supererà i test tecnici; è Oumar Gonzalez, francese nato in Camerun dallo scorso anno in forza all’Ajaccio, vedremo come andrà a finire, comunque Corvino si sta muovendo si sta muovendo per un difensore”.