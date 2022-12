Domani la Virtus Francavilla ospita la Turris, ne ha parlato mister Calabro

Dopo la vittoria interna con la Viterbese, seconda gara in casa consecutiva per la Virtus Francavilla che ospita la Turris.

I campani arrivano alla Nuovarreda con 20 punti, appena due meno degli imperiali; sarà indubbiamente una gara delicata e molto importante in chiave salvezza. Con tre punti in più la Virtus Francavilla si allontanerebbe un po’ dalla zona calda. Ne ha parlato alla vigilia l’allenatore biancazzurro Antonio Calabro:

“La Turris in questo campionato era una delle squadre che voleva fare di più all’anno prima, ovvio che poi quello che è successo fino ad ora ti dà solo numeri, domani è una partita secca e in una partita secca tante cose accadono, tutti vogliono fare bene, per tirarsi fuori dai guai, per passare un sereno Natale, questa squadra è da tenere sottocchio perché ha dei singoli che possono inventarsi la giocata in ogni istante.

Noi abbiamo fatto tante partite buone, non solo in casa ma anche fuori casa, anche se i risultati non rispecchiano l’andamento; tante partite in cui il possesso palla era a nostro vantaggio, dove abbiamo avuto il pallino del gioco, dove con personalità abbiamo cercato di imporre le nostre idee ma non ci siamo riusciti. Domani non conta essere sicuri, conta soltanto vincere attraverso una prestazione gagliarda, fatata con più veemenza e foga agonistica rispetto all’ultima gara, domani voglio una squadra che in campo deve mettere ancora più fame che può darti una grossa mano di fronte ad avversari che da un momento all’altro possono inventarsi la giocata.

Perez ha le febbre da due, tre giorni, Ekuban è fermo, Solcia squalificato, per il resto sono tutti disponibili”