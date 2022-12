Serie D Girone H, ultima giornata del girone di andata

Giro di boa per la serie D, campionato che in queste prime sedici giornate si è dimostrato avvincente. Squadra in campo, nel Girone H, dalle 14.30 per giocare la diciassettesima giornata.

Il Brindisi cerca riscatto in casa con il Gladiator, servono i tre punti per non allontanarsi ancora di più dalla Cavese che sta macinando avversari e punti e sarà di scena a Nocera; il Nardò affronta in trasferta l’Altamura in una sfida ad alta quota mentre il Casarano riceve il Bitonto.

Ecco il programma completo:

Serie D Girone H, 17ª giornata

Ore 14.30:

Barletta-Fasano

Casarano-Bitonto

Matera-Puteolana

Lavello-Gravina

Nocerina-Cavese

Afragolese-Molfetta

Altamura-Nardò

Ore 15:

Brindisi-Gladiator

Martina-Francavilla in Sinni.

Classifica: Cavese 36, Nardò 29, Barletta 29, Altamura 28, Brindisi 28, Fasano 26, Casarano 24, Gladiator 22, Bitonto 22, Matera 21, Martina 18, Nocerina 18, Afragolese 16, Molfetta 14, Francavilla in Sinni 14, Lavello 13, Gravina 12, Puteolana 8.