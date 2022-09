Gdf Gallipoli, arriva il nuovo comandante: è il tenente Gugliandolo

GALLIPOLI- Il Tenente Fabio Gugliandolo, 30 anni, ormai prossimo alla promozione al grado di Capitano, è il nuovo Comandante della Compagnia della Guardia di Finanza di Gallipoli, in sostituzione del T.Col. Giovanni Cucurachi che ha assunto un nuovo incarico presso il Nucleo di polizia economico-finanziaria di Bari.

La Compagnia di Gallipoli, con alla dirette dipendenze le Tenenze di Casarano, Tricase e Leuca, svolge attività operativa di polizia economico-finanziaria nei confronti di aziende industriali e commerciali nonché liberi professionisti, che insistono in Gallipoli e negli altri quaranta Comuni della propria circoscrizione. Il neo Comandante, originario di Messina, si è dapprima laureato in Economia Aziendale, per poi frequentare l’Accademia del Corpo dal 2014 al 2019, conseguendo la laurea in Giurisprudenza e successivamente un master di secondo livello in management e fiscalità per dirigenti della pubblica amministrazione. Al termine del percorso formativo è stato assegnato al Gruppo di Fiumicino, quale Comandante della Sezione Operativa e in seguito quale Comandante del 1^ Nucleo Operativo in s.v., svolgendo numerose indagini sotto la direzione della Procura della Repubblica di Roma e Civitavecchia.

Il Comandante Provinciale di Lecce, Col. t.ST Stefano Ciotti, ha formulato ai due Ufficiali l’auspicio di un efficace lavoro ai fini del rispetto della legalità.