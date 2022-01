Viaggi, nuove regole e meno limiti. Dopo due anni i turisti stranieri tornano nel Salento

SALENTO – Viaggiare, a partire da questo martedì, diventa più semplice. E gli amanti della valigia non perdono tempo: fioccano già le prenotazioni nel Salento. La ripresa fa registrare standard che si avvicinano persino al periodo pre-pandemico. Sono le prenotazioni dei turisti stranieri ad incidere maggiormente: ad incentivarli la nuova ordinanza del Ministro Speranza che, da domani appunto, abolisce le vecchie restrizioni per i viaggiatori provenenti dai Paesi Ue: per spostarsi è sufficiente il Green Pass vaccinazione completa, guarigione dal Covid oppure esito negativo del tampone). Le strutture ricettive, dati alla mano, tirano un primo sospiro di sollievo.

La Puglia, in termini di ripresa dei flussi, va meglio della Sicilia. E anche le agenzie viaggi ci sperano. Al Salento non si intende rinunciare: chi lo scorso anno aveva disdetto la prenotazione, per timore dei contagi o per le restrizioni vigenti, non ha perso tempo e ha già ricontattato le agenzie. Insomma questo viaggio s’ha da fare.