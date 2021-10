Danni strutturali e disagi case ArcaSud: parte da Sogliano il tour di Pagliaro

SOGLUIANO CAVOUR- Questa mattina siamo stati a Sogliano Cavour, nelle palazzine ArcaSud di via Tommaso Fiore. Consegnate 36 anni fa, non hanno mai goduto di normali opere di manutenzione ordinaria. Né tantomeno straordinaria.

“I balconi si stanno sgretolando”, sono stati rattoppati, ma non basta; ovunque, negli appartamenti, ci sono infiltrazioni che arrivano dal lucernario o direttamente dalla terrazza. Umidità, muffa, spifferi. I residenti, in alcuni casi, hanno provveduto da soli effettuando dei lavoretti, ma non basta. E non è giusto.

C’è anche chi ha cambiato gli infissi e ha provveduto da solo a combattere l’umidità, come questa signora, che però ha accumulato così debiti nel pagamento dell’affitto.

Da qui, il sopralluogo del consigliere regionale Paolo Pagliaro, capogruppo de La Puglia Domani e presidente del Movimento Regione Salento. Ha voluto vedere con i propri occhi, ascoltare le voci di almeno due generazioni: chi è entrato in questi appartamenti quando erano nuovi di zecca e chi ci è cresciuto. L’amarezza di chi, con dignità, cerca di mantenere il più possibile il decoro, è grande. A fare da cicerone, il sindaco Giovanni Casarano.

Quello che inizia oggi a Sogliano, come promesso da Pagliaro, è la partenza di un tour di ricognizione che toccherà tantissimi comuni.