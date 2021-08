Per i ragazzi sedute vaccinali nelle scuole della Provincia

LECCE – ASL Lecce accelera la campagna di vaccinazione per i giovani di età compresa tra i 12 e i 19 anni con l’organizzazione, dal 23 agosto in poi, di sedute vaccinali dedicate nelle scuole della provincia.

Inoltre, in linea con quanto stabilito dal Commissario nazionale per l’emergenza e sulla base delle ultime indicazioni della Regione Puglia, dal 16 al 22 agosto i ragazzi residenti in provincia di Lecce di età compresa tra i 12 e i 19 anni hanno la possibilità di accedere, senza prenotazione, negli hub vaccinali della ASL per ricevere il vaccino antiCovid. La vaccinazione per i giovani 12-19 anni, senza prenotazione, avverrà nei limiti delle dosi disponibili.

I minorenni devono essere accompagnati da entrambi i genitori. In caso di assenza di uno dei due genitori occorre consegnare una delega con documento di identità del genitore assente. Se il minore viene accompagnato da altro parente occorre la delega di entrambi i genitori.