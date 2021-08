Incendi mandano in tilt la ferrovia adriatica: viaggio da incubo per i passeggeri bloccati

LECCE- Gli incendi nel Pescarese e in Molise hanno mandato in tilt la linea ferroviaria adriatica da e verso Lecce. 19 i treni bloccati dalle 14 di ieri alle 5 di oggi. Molti convogli a lunga percorrenza sono stati retrocessi fino alla stazione di origine o a quella dove poter proseguire su un altro itinerario o offrire la migliore assistenza, con viaggiatori che hanno dovuto proseguire in bus o che sono stati dirottati in albergo. Trenitalia ha riconosciuto il rimborso integrale del biglietto e distribuito 5mila kit con bevande e snack. Con il supporto della Protezione Civile, ha fornito assistenza ai viaggiatori fermi nelle stazioni di Foggia, Bari e Lecce. In quest’ultima, circa 200 i turisti rimasti bloccati per la soprressione delle corse verso Roma, Milano, Bologna e Venezia.