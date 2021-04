Scuola, Romito (Anp): “Un anno perso, a settembre gli stessi problemi”

PUGLIA- La Did a scelta sino alla fine delle lezioni, come da nuova ordinanza di Emiliano, non sorprende il mondo della scuola. In queste ore i dirigenti scolastici, anche per le scuole superiori, sono alle prese con le adesioni delle famiglie alla dad o con il ritorno in presenza degli studenti tra il 70% e il 100%. “In un anno scolastico non è cambiato nulla- dice il presidente regionale dell’Associazione Nazionale Presidi Roberto Romito- il problema trasporti non è stato risolto, così come quello dell’edilizia scolastica. A settembre ci troveremo nelle stesse condizioni se dovesse esserci una nuova ondata di Covid. Solo le scuole hanno lavorato per garantire la sicurezza, ma il governo regionale è stato inerte. I contagi a scuola ci sono, ma i numeri non sono cambiati con le scuole chiuse. Con le sue ordinanze Emiliano lascia alle famiglie decidere se le scuole sono pericolose o meno. La didattica a distanza purtroppo è un surrogato delle lezioni. Anche questo è stato un anno perso e la prova l’avremo durante le prove Invalsi”.