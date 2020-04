Stress da Coronavirus: il vademecum degli psicologi

PUGLIA – Stati di ansia, panico, disturbi del sonno e timore del contagio. Queste le più diffuse conseguenze del lungo periodo di quarantena al quale siamo sottoposti e che può avere a lungo termine un impatto significativo sulla salute mentale e quindi sul benessere psicologico collettivo. Ogni situazione di emergenza, di qualunque natura essa sia, ha sugli individui un impatto tale da sconvolgerne gli equilibri interni. L’ordine degli Psicologi di Puglia ha stilato un vademecum che contiene alcuni consigli per orientare al meglio i pensieri, gli atteggiamenti e i comportamenti .

In caso di ansia, paura, agitazione, rabbia è opportuno fermarsi, riconoscere quale stato emotivo si sta provando ed accettarlo come una reazione normale ad un evento anormale. Spesso l’intensità delle emozioni negative dipende dalla percezione che abbiamo delle cose. Tanto più è elevata la percezione del rischio, tanto più affrontiamo la situazione con un enorme carico di stress. È bene riconoscere che adottando le misure di sicurezza che ci sono state suggerite dalle istituzioni, non solo ci si protegge da un eventuale contagio, ma anche dallo stress causato da una percezione del rischio sopraelevata. Meglio evitare la “bulimia di informazioni” , ridurremo il sovraccarico emotivo. Utilizziamo i canali social per mantenere rapporti piacevoli con familiari ed amici. Dedichiamo il tempo ad attività che prima non riuscivamo a svolgere. Dedichiamo un momento della giornata all’attività fisica. Spieghiamo ai bambini la situazione che stiamo vivendo, in maniera chiara e attraverso un linguaggio semplice fatto. Sosteniamo il più possibile gli anziani con chiamate, al fine di evitare il senso di isolamento e solitudine che sono costretti a vivere. Queste alcuni semplici consigli, in ogni caso a supporto di tutti al numero verde 800.010240 risponderanno professionisti esperti in psicologia dell’emergenza.