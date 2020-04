Covid, ora le guarigioni superano i decessi. Nel Salento +27, nuovo focolaio in casa di riposo

BARI- Da oggi le guarigioni, 277, in Puglia superano i decessi, 260. Si contano, infatti, 28 guariti in più rispetto a sabato. È la buona notizia che consegna il bollettino regionale pomeridiano sull’emergenza Covid. Ma ce n’è anche un’altra cattiva, che rende nota il sindaco di Brindisi Riccardo Rossi: dopo il caso della rsa di Soleto, ne spunta un altro in un’altra casa di riposo per anziani, Il Focolare, appunto a Brindisi. Non si conosce ancora il numero preciso dei contagiati ma, stando alle affermazioni del primo cittadino, “molti sono risultati positivi sia tra gli ospiti che tra il personale, pur essendo la grandissima parte asintomatici”.

Dopo un primo caso nella rssa, è stata creata una task force per il centro con un infettivologo ed uno pneumologo e disposto il controllo con tampone per tutti. Il personale positivo è posto in quarantena, sostituito da nuovo personale, mentre gli ospiti sono già da giorni isolati tra loro. Sono iniziate anche le terapie preventive con un farmaco antimalarico. “L’aumento di numeri di oggi e soprattutto quello che vedremo nei prossimi giorni – spiega il sindaco – è in gran parte riconducibile al Focolare che è da molti giorni completamente isolato ( gli ospiti non ricevono visite dai primi di marzo)”. Tra Pasquetta e martedì i numeri saranno più chiari.

C’è anche questo, dunque, a influenzare il dato di Brindisi, che nell’ultima settimana ha visto un’incidenza elevata rispetto al resto del Salento. Anche in questa domenica di Pasqua, è lì che il bollettino segna +24 positivi, per un totale di 358. Ci sono altri tre casi a Taranto, dove salgono le positività in particolare a Manduria, che rientra così nella fascia tra 11-20 positivi. Con 221 contagi totali, Taranto resta la provincia più risparmiata della Puglia.

Zero i nuovi casi riportati per Lecce ma è plausibile ritenere – come già accaduto un’altra volta – che i relativi tamponi non siano stati processati in giornata, per cui i risultati saranno accorpati al dato di lunedì.

A fronte dei 1510 test per l’infezione da Covid effettuati in giornata, sono 85 quelli risultati positivi: oltre ai 27 salentini, ce ne sono 8 a Bari (totale 921), 36 nella Bat (tot. 296) e 15 a Foggia (totale 739). Con questi nuovi dati, si sale a quota 2.989.

Si sono verificati anche sette decessi nelle ultime ore, di cui uno a Brindisi e uno a Taranto, oltre a uno in provincia di Bari, 2 in Capitanata, uno nella Bat e uno fuori regione.

Intanto, dopo il massiccio arrivo di dispositivi di protezione individuale nei giorni scorsi dalla Cina e le polemiche sulle presunte tute inidonee per i sanitari, nel pomeriggio è atterrato a Bari un secondo cargo con 26 tonnellate di materiale (tute e mascherine) ordinato direttamente dalla Regione Puglia e in parte donato dalla provincia di Henan.