Regionali, Emiliano vs un leghista? Se la Meloni la spunta in Emilia Romagna

BARI – Lo scacchiere delle regionali regolato dai rapporti di forza tra i partiti del centrodestra.

In prima battuta al partito della Meloni la scelta del nome per sfidare Emiliano e l’altro suo candidato, quello per la presidenza della Calabria, per poi mutare per il nome da contrapporre nelle Marche.

Dopo il risultato a due cifre per il partito in Umbria, la leader di Fratelli d’italia punta ad un nome che la faccia crescere anche in altre aree e tentare un’amichevole sfida con lo stesso Salvini. Per questo obiettivo punta a poter decidere il candidato in Emilia o in Toscana, ma per la roccaforte rossa ci sarebbe, a prescindere, il sigillo per un candidato dell’ex Ministro all’Interno.

Se l’ipotesi Emilia dovesse esser incassata da Fratelli d’Italia, Salvini punterebbe con certezza ad una regione del Sud e quella con la miglior classe dirigente, parola del coordinatore nazionale Crippa, e con la percentuale leghista più alta nel mezzogiorno è indiscutibilmente la Puglia.

I giochi si chiuderanno da qui a poco ed il caos all’interno del centrosinistra su ipotesi primarie non farlocche (Stefano attende di conoscere ancora i veri dati delle scorse consultazioni) e la possibile non condivisione de La Puglia in più, agevolano le manovre ancora a rilento del centrodestra.

Se il nome dovesse rimanere nelle volontà della Meloni, Fitto potrebbe essere in vantaggio, pur restando scettico su cosa fare oggi in caso di risultato vincente. In seconda battuta ci sarebbe il nome del parlamentare barese Gemmato e non ultima anche l’ipotesi di un imprenditore di area fittiana.

Per la Lega, in caso di nome indicato da Salvini, pole position per Altieri. In gioco anche un’imprenditrice di origine tarantina, residente in Emilia Romagna, dunque proprio nella regione che potrebbe in tal caso esser acquisita dalla Meloni.

Tutto ancora in ballo ma, le danze, sono ufficialmente aperte.