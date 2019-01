Cuore Amico, il giorno della Maratona della Solidarietà

LECCE- Una lunga maratona della solidarietà per i 18 anni di Cuore Amico Progetto Salento Solidarietà. Dalle 10 fino a sera è andata in onda la diretta in tv e sulla pagina Facebook di Telerama del rush finale, con tanti ospiti, le storie dei nostri bambini e l’apertura dei salvadanai.

Come sempre, ogni centesimo donato va a finire dritto nelle case dei bambini diversamente fortunati di questa terra. Bambini con patologie che pesano come un macigno nei cuori, e nei bilanci, delle famiglie. Dove non arriva il sistema sanitario nazionale, lì entra in gioco la onlus fondata e presieduta da Paolo Pagliaro, editore di TeleRama, che ha deciso si dovesse fare qualcosa per l’anello più debole della società, della nostra società, quella del Salento, sostenendo nella quotidianità i bambini della porta accanto. È così che, 18 anni fa, tantissime di queste famiglie, genitori e figli straordinari -nel senso letterale della parola- hanno cominciato a essere conosciuti da tutti e a conoscersi tra loro, creando nuove, salde amicizie fatte dio condivisione di momenti brutti e belli.

È così che, fino a ora, 587 bambini hanno ricevuto il sostegno dei salentini, sono state donato 149 automobili attrezzate al trasporto comodo dei ragazzi in sedia a rotelle, aprendo loro un mondo. Sono stati raccolti 4 milioni 478mila 867 euro e 63 centesimi, a cui ora si aggiungono i frutti di questa nuova edizione.

Ma la grande macchina della solidarietà non si ferma. Sin da subito sarà possibile continuare a donare: riempite i salvadanai, organizzate iniziative piccole o grandi, effettuate un versamento sul conto corrente 800 della Banca Popolare Pugliese o venite a trovarci nei nostri studi durante la diretta, dove c’è sempre un salvadanaio disponibile. Perché è sempre il momento giusto per entrare nella grande famiglia di CuoreAmico.