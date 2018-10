A 81 anni il giro del mondo in bici: tappa a Trepuzzi

TREPUZZI – Ha fatto trappa a Trepuzzi questa mattina Janus River, 81 anni, l’uomo che ha scelto di abbandonare tutti i suoi averi per girare il mondo in bicicletta.

È partito da Roma il primo Gennaio del 2000, la sua meta finale è Pechino nel 2028. Nato in Siberia da padre polacco e mamma russa, ha vissuto in Italia per 30 anni lavorando come impresario nel mondo del calcio.

Di buon mattino l’uomo di è presentato alle porte del palazzo municipale di Trepuzzi dove ad accogliero c’era il sindaco Giuseppe Taurino. L’amministrazione garantirà lui vitto e alloggio per tutti e due i giorni di sosta, così come hanno fatto i sindaci delle precedenti tappe del suo giro per il mondo.