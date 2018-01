BTM Puglia approda nell’Ex Convento degli Agostiniani

LECCE- Il 22 febbraio si accenderanno i riflettori su uno dei gioielli storici culturali leccesi d’eccellenza, l’ex convento degli Agostiniani, che ospiterà la quarta edizione dell’evento BTM Puglia 2018 che dedicherà tre giorni all’intero mondo del turismo, una full immersion dove si coniugheranno diversi ambiti come quello della comunicazione turistica, del revenue management, del digital marketing, dei social media e della finanza agevolata.

La quarta edizione riproporrà il workshop finalizzato all’attività di out-going. Il Travel Trade, un momento utile e necessario per In-Formare le Agenzie di Viaggio sulle novità della stagione estiva 2018 riguardanti Tour Operator, compagnie aeree e varie agenzie di servizi. Ritorna come tutti gli anni, uno spazio dedicato al turismo enogastronomico: BTM Gusto che attraverso tour, cooking class, show cooking punterà dritto all’obiettivo: presentare la Puglia d’eccellenza tra tradizione e innovazione. Consapevoli del fatto che il turista enogastronomico è alla ricerca non solo della conoscenza del prodotto ma anche del territorio di produzione, nel quale cerca un’esperienza di vita a contatto con identità e risorse.

Novità importanti in questa edizione 2018 per BTM Gusto sono i workshop, gli educational dedicati agli espositori e il Challenge, una competizione tra esperti, chef di importanti aziende, operatori turistici e special guest; un’occasione per creare sinergie e vivere una BTM Experience.