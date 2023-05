Due officine abusive a Collepasso: partono sequestri e sanzioni

COLLEPASSO – In mattinata sono state sequestrate due autofficine di natura abusiva a Collepasso. La polizia di Maglie, durante i controlli di routine del territorio, ha identificato due attività clandestine dedite alla meccanica e alla meccatronica appartenenti rispettivamente a due fratelli. A entrambi sono stati notificate delle sanzioni amministrative di circa 10.000 euro, colpevoli di non aver ricevuto alcuna comunicazione o autorizzazione da parte degli Enti preposti. Mentre svolgevano il controllo, gli agenti hanno constatato la presenza di ben 35 auto in attesa di lavori di riparazione: i proprietari dei veicoli saranno rintracciati e sanzionati per una somma di ben 5.000 euro. Al termine dell’attività di verifica, le autorità hanno sequestrato le attrezzature presenti all’interno delle strutture incriminate.