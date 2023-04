25 aprile, “la festa di tutti”

LECCE- Dalla piazza dedicata al ricordo, alla memoria, ossia da Piazza Partigiani si è celebrato il 78esimo anniversario della Liberazione d’Italia. Erano tutti lì presenti, autorità civili e militari, il Prefetto Luca Rotondi, il Ministro Raffaele Fitto e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Alfredo Mantovano.

Una presenza importante, quella del governo in città, giunta dopo le polemiche di questi giorni, e che oggi come non mai sottolinea come questo 25 aprile possa ancora oggi essere considerata la Festa di Tutti.

Diversi gli interventi durante la cerimonia e toccanti quelli musicali eseguiti dall’Orchestra del Conservatorio Tito Schipa di Lecce, il tutto mentre all’unisono risuonavano dei messaggi forti e chiari: innanzitutto che il 25 aprile è la festa della liberazione di tutti, che senza questo giorno non ci sarebbe stato il 2 giugno e che oggi dev’essere vista come una giornata di riflessione e speranza, perchè ieri come ora, non si fa altro che combattere a ogni giorno per la propria libertà e soprattutto per la giustizia fra popoli.