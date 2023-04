Torre Lapillo, kiter sorpreso dal forte vento viene salvato dalla Guardia Costiera

TORRE LAPILLO – Certamente occorre avere una adeguata preparazione fisica e molta conoscenza per praticare il kite surf ma a volte può anche non essere sufficiente ad evitare qualche problema. C’è la componente natura da non sottovalutare. In località Torre Lapillo nel comune di Porto Cesareo, l’ha imparato a sue spese un ragazzo che sorpreso da un repentino cambiamento di condizioni climatiche e ventose non è più riuscito a tornare a riva per mettersi al sicuro. Un imprevisto che ha visto sfortunato protagonista un kiter non certo alle prime armi ma che nonostante tutto ha vissuto momenti di paura in mezzo al mare. Un altra persona resosi conto delle difficoltà che stava affrontando il kiter ha immediatamente allertato sul numero 1530 per le emergenze in mare, la guardia costiera che ha subito avviato un’attività di ricerca e soccorso. Giunta sul posto, in collaborazione con un mezzo nautico del Consorzio dell’ Area Marina Protetta di Porto Cesareo, i militari hanno recuperato la persona in difficoltà e a trasportarla successivamente nel porto di Gallipoli.

Solo tanto spavento dunque per il giovane che è stato sorpreso da un evento inatteso ma fortunatamente notato da chi ha chiamato i soccorsi prima che la situazione diventasse più critica. Il consiglio per chi si avvicina a tale pratica sportiva resta sempre quello di non esercitare il kite surf in solitaria ma accompagnarsi sempre con altra persona.