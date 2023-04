Calabro fa visita a Zeman. Le probabili formazioni di Pescara-V. Francavilla

Questo pomeriggio Calabro fa visita a Zeman, filosofie di calcio diverse a confronto. La Virtus Francavilla va a bussare in casa del Pescara alla ricerca di punti utili a consolidare la zona play off.

I delfini dal canto loro, terzi in classifica, sono veramente un gruppo difficile da affrontare.

Il cammino degli imperiali in trasferta è abbastanza difficoltoso e tranne la partita di Avellino hanno raccolto ben poco.

Sarà una sfida affascinante che nasconde in sé diverse sorprese perché dove c’è Zeman non c’è mai nulla di scontato, in particolar modo lo spettacolo.

E il tecnico boemo col suo 4-3-3 potrebbe mandare in campo Sommariva tra i pali; Cancellotti, Pellacani, Boben e Gozzi in difesa; Kraja, Germinario e Aloi a centrocampo; Rafia, Cuppone e Delle Monache nel tridente offensivo.

Calabro che deve fare a meno di Patierno, Tchetchuoa e Avella dovrebbe rispondere con il 3-5-2 schierando Romagnoli in porta; Solcia, Minellie Caporale nel trio difensivo; Cisco, Risolo, Macca, De Marco e De Marino a centrocampo; Murilo e Maiorino in avanti.

La bilancia dei pronostici pende dalla parte dei padroni di casa ma nel calcio non esiste nulla di scontato.

Fischio d’inizio alle ore 17.30, arbitra Taricone di Perugia.