HDL Nardò, capitan Poletti: “Il nostro pubblico ci darà la forza”

HDL Nardò sta preparando nei minimi dettagli la gara interna con Cividale che arriverà nel Salento domenica. Si giocherà a Lecce, al Pala San Giuseppe da Copertino.

I neretini vogliono voltare pagina ed uscire da un tunnel di negatività: tra errori e infortuni la squadra di coach Di Carlo ha perso 5 gare consecutive. Cividale però che ha 22 punti in classifica non è certo un avversario abbordabile e sarà una gara difficilissima.

A proposito di infortuni ha recuperato capitan Poletti, ma è in forte dubbio il play Parravicini e mancherà sicuramente il lungo degente Ceron.

Proprio Poletti ha fatto il punto della situazione a pochi giorni dal match e non ha accampato scuse sulle vittorie e si augura vivere la gara in un bell’ambiente con i tifosi pronti a spingere lui e i suoi compagni oltre ostacolo:

“Sicuramente è inconfutabile questo fatto delle 5 sconfitte, le prime 3 sono arrivate ad organico quasi completo, almeno in linea con le defezioni che abbiamo avuto ad inizio stagione, nelle ultime due, che abbiamo giocato contro le squadre più forti del girone, eravamo fortemente rimaneggiati. Si deve prendere il positivo che c’è stato in entrambe le partite e questo ci deve spingere a lavorare per sistemarci un pochino di più sperando di recuperare quanti più giocatori possibili. Cividale è una squadra che ad inizio anno nessuno avrebbe dato in questa posizione di classifica, allenata da una persona speciale, Pilastrini, e non stupisce questo fatto. Ha dei giocatori che sono stati delle sorprese ma anche qualche usato sicuro. Abbiamo la possibilità di giocare in casa, di fronte al nostro pubblico e questo ci deve dare grande forza. Speriamo che l’ambiente ci aiuti perché in questo periodo c’è un po’ di frustrazione generale ma ora quello che conta è fare i due punti perché la classifica è corta e con una sconfitta ci si avvicina alla zona bassa dove non vogliamo stare ma con una vittoria potremmo rilanciarci verso la zona playoff; spero che sia un bell’ambiente per poter portare a casa la partita”.