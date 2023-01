Taranto-Turris, bilancio in parità

TARANTO – Il Taranto di Capuano vuole i tre punti contro la Turris ma c’è da dire che, sconfitta di Catanzaro a parte maturata anche con l’episodio del rigore molto dubbio, la nave rossoblù naviga in acque tranquille.

Ovviamente non c’è mai da stare sereni se non prima si raggiungono i propri obiettivi ma gli ionici hanno 27 punti, sono più vicini alla zona playoff che a quella playout, hanno un punto meno dalla zona nobile e più 5 sulla zona calda.

La Turris invece arriva allo Iacovone con 21 punti e staziona al 17esimo posto.

Ovviamente per il Taranto vincere significherebbe dare uno strappo importante con la zona salvezza e rappresenterebbe ossigeno e morale per una squadra che sta migliorando anche come organico grazie ad un calciomercato mirato in cui si stanno portando in riva allo Ionio calciatori funzionali al progetto e dunque sono già 5 i rinforzi, dopo l’attaccante Rossetti, i difensori Canalicchio, Siragusa, e gli attaccanti Semprini e Bifulco.

Le due squadre si sono affrontante per 6 volte, due volte nei dilettanti, due in C, due in C2 e il bilancio è di due vittorie a testa e due pareggi, perfetta parità quindi avanti tutta per provare a rompere gli equilibri.

Appuntamento allo Iacovone domenica alle 17.30, arbitra Simone Galipò di Firenze, la gara è valida per la 22esima giornata del Girone C del campionato di serie C.