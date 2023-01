Di Carlo, HDL Nardò: “Ravenna arriva col coltello tra i denti”

Vincere per rimettersi in carreggiata, vincere per mettere punti in cascina utili a raggiungere quanto prima la salvezza, obiettivo più importante. Questo è il pensiero della HDL Nardò che dopo le due sconfitte consecutive con Fortitudo Bologna in casa e Mantova in traferta, vuole tornare a vincere di fronte al proprio pubblico sempre numeroso e caloroso. La squadra neretina sta pagando oltremodo le assenze degli infortunati Borra e Ceron, e di gara in gara è costretta a fare sempre di necessità virtù.

Dunque per la diciassettesima giornata del Girone Rosso del campionato di serie A 2 di basket, arriva a Lecce, al Pala San Giuseppe da Copertino, il Ravenna, penultima in classifica con 4 punti che venderà cara la pelle, la gara si giocherà domani alle ore 17.

Ne ha parlato coach Gennaro Di Carlo:

“Per noi la partita di domenica è molto importante per diverse ragioni, non soltanto perché ci consente di tornare alla vittoria ma perché abbiamo bisogno dei punti necessari per raggiungere presto la quota salvezza che è intorno a 24 punti, 26 punti, prima riusciamo a raggiungerla e prima riusciremo a capire dove possiamo arrivare. Le vittorie che ci hanno portato ad avere questa classifica sono importanti perché ci hanno permesso di incominciare a vedere il traguardo. Non sarà facile perché se due partite vanno male si torna ad avere una classifica molto corta e dei livelli di ansia molto alti. La pazienza dovrà essere forte e dovrà essere la nostra parola chiave non solo di questo periodo ma della stagione intera. Fino ad ora siamo riusciti a gestirla bene, dobbiamo continuare a mantenere lucidità, su come affrontare le difficoltà. Affronteremo una squadra che verrà qui per giocarsi il campionato come tutte le squadre che sono dietro di noi in classifica, giocheranno col coltello tra i denti”.