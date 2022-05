PUGLIA – Parliamo di Covid. Nelle ultime 24 ore in Puglia si registrano 1.184 nuovi casi di contagio, a fronte di 12.209 test effettuati. Nessun decesso. Quella di Bari resta la provincia più bersagliata, con 402 nuovi contagi. Segue il Leccese con 256 nuovi casi, il Tarantino con 164 e il Brindisino con 126.

Sono 43.198 le persone attualmente positive in tutta la regione, di cui 358 ricoverate in area non critica e 20, invece, in terapia intensiva.