Covid, il bollettino: 273 noi casi e due decessi

PUGLIA – Sono 273 i nuovi casi di contagio da Covid rilevati nelle ultime 24 in Puglia, a fronte di 22.533 tamponi effettuati. Due i decessi registrati.

I nuovi casi sono così distribuiti:

Provincia di Bari: 69

Provincia di Bat: 13

Provincia di Brindisi: 40

Provincia di Foggia: 45

Provincia di Lecce: 53

Provincia di Taranto: 52

Residenti fuori regione: 3

Provincia in definizione: -2

3.910 sono le persone attualmente positive in tutta la regione. 144 i pazienti ricoverati in area non critica. 18 si trovano in terapia intensiva.