Pagliaro: “La Regione Puglia finanzi subito la somma per completare la metropolitana di superficie per il Salento”

SALENTO- “Il Salento ha bisogno della Metropolitana di superficie, la Regione finanzi immediatamente la cifra mancante per il completamento dell’opera, invece di rimanere a mani conserte aspettando che piova una soluzione dal cielo. Lo afferma in una nota Paolo Pagliaro, consigliere regionale e Presidente del Movimento Regione Salento.

Complimenti a Francesco Palese e Antonio Gnoni per l’ottimo servizio andato in onda su Rai2 con il quale hanno evidenziato il motivo per cui la realizzazione è bloccata: mancano 50 milioni sul totale dei 180 necessari. Il progetto prevede la “Metropolitana di superficie Martina Franca – Lecce – Gagliano del Capo”, dunque l’elettrificazione della linea Martina Franca – Gagliano del Capo, compresa la Maglie – Otranto. Inclusa la realizzazione di 2,5 km di barriere antirumore e interventi su 29 passaggi a livello per aumentarne l’affidabilità e i livelli di sicurezza. Il valore dell’investimento è di 180 milioni, 130 finanziati dal Fondo Sviluppo e Coesione Patto per la Puglia e dunque ne mancano 50.

Questi 50 milioni -conclude Pagliaro– devono essere finanziati dalla Regione Puglia che non può lasciare il Salento a bordo delle littorine. Questa è una battaglia che dobbiamo combattere e soprattutto vincere, non c’è sviluppo senza collegamenti moderni. Il Salento non può più aspettare”.