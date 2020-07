Stefano Martina nel direttivo Mrs Novoli con delega Associazionismo e Politiche Giovanili

NOVOLI- Il direttivo del Movimento Regione Salento continua a crescere, nelle ultime ore c’è stato l’ingresso di Stefano Martina che ha avuto anche la delega Associazionismo e Politiche Giovanili, a presentarlo è il coordinatore cittadino Giacomo Marzo: “Un ingresso di qualità nel nostro direttivo, ho il piacere di presentarvi Stefano Martina, da sempre vicino ai valori del centrodestra, già attivo in politica da diversi anni, con ruoli di coordinamento provinciale ricoperti in passato; impegnatosi anche nell’ambito dell’associazionismo e della formazione giovanile nel proprio comune ed a tal proposito abbiamo deciso di affidargli la delega Associazionismo e Politiche Giovanili. A nome mio e di tutto il direttivo novolese i migliori auguri di buon lavoro a Stefano”.

“Ringrazio l’intero Movimento Regione Salento per la piena fiducia riposta nei miei confronti. Il mio Sì immediato è un atto di fedeltà e di rispetto verso una politica costruttiva e di vitale importanza per il nostro territorio, che rappresenta un diamante da valorizzare e tutelare. Ringrazio il coordinatore Giacomo Marzo, uomo perbene e degno rappresentante dei valori del movimento. Cercherò di mettere a disposizione di questa grande squadra la mia umile esperienza politica. La politica è vita, speranza e futuro. La mia adesione è colma di entusiasmo e di volontà: tutti uniti per il Salento”. Lo ha dichiarato Stefano Martina.