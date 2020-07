Il Lecce a Cagliari, Liverani: “Dovremo fare una partita eccezionale”

LECCE – (di Tonio De Giorgi) Il Lecce a Cagliari per dare seguito alla preziosa vittoria contro la Lazio. Alla Sardegna Arena i giallorossi cercano punti per conservare la posizione guadagnata anche grazie alla sconfitta del Genoa. Il successo contro la Lazio ha restituito un po’ di certezze che la squadra era sicura di avere anche quando è uscita a mani vuote dai precedenti confronti. “Dovevamo far scoccare la scintilla, ci siamo riusciti, adesso il fuoco dobbiamo tenerlo vivo, ardente – afferma il tecnico giallorosso alla vigilia di Lecce-Cagliari -, abbiamo bisogno della continuità di prestazioni e di risultati. La mia squadra ha qualità per poter fare punti e dobbiamo cercare di farli in tutti i campi, nelle prossime sette partite”. Con il passare dei giorni il tecnico giallorosso sta ritrovando pure quei giocatori che non erano a disposizione subito dopo il lockdown. Adesso si attende Lapadula alle prese con il recupero dall’infortunio della caviglia sinistra. All’andata fu autore del gol su rigore e dell’accesso testa a testa con il portiere cagliaritano che costò la squalifica al centravanti giallorosso. Toccherà a Babacar regalare al Lecce gol pesanti. L’attaccante senegalese ha ritrovato il gol e fiducia contro la Lazio.

GLI EX – Sul campo del Cagliari tra gli ex della partita, oltre Mancosu, Tachtsidis, Vigorito, Farias Petriccione e Deiola. “Per i sardi della nostra squadra l’attaccamento alla propria terra è molto forte, sarà una partita speciale per loro. Per quanto riguarda l’impiego di Deiola, Alessandro Deiola sta stringendo i denti, convive con il dolore – continua -, ci sta mettendo qualcosa di speciale per strare dentro. Non ha però i novanta minuti nelle gambe. Majer, invece, sta ritrovando la condizione”.

I CONVOCATI – Ventitre i convocati, torna disponibile Tachtsidis, il quale ha scontato la squalifica e protagonista di una polemica, via social, con quella frangia di tifosi che non vorrebbero l’impiego del centrocampista greco.Qualche problemino anche per i due portieri, Gabriel e Vigorito. “Gabriel ha svolto la rifinitura, c’è. Vigorito ha accusato un affaticamento – spiega -, la forza mentale farà la differenza”.

LA SQUADRA DI ZENGA – Dalla ripresa del campionato il Cagliari ha conquistato 8 punti in cinque partite frutto di due vittorie e due pareggi, l’ultimo sul campo della Fiorentina. La formazione di Walter Zenga è a quota 40 punti ormai al riparo da ogni pericolo. La squadra isolana può perciò giocare spensierata e senza assilli di classifica. “Le insidie sono tante – aggiunge -, il Cagliari è stata la vera sorpresa del girone di andata, con una rosa costruita per andare oltre la classica salvezza. Sono ripartiti con buoni risultati, Zenga li mette bene in campo. Dovremo fare una partita eccezionale”.

IN CAMPO DOPO IL GENOA – Il Lecce scenderà in campo conoscendo il risultato del Genoa, per Liverani non è un problema. “Oggi si sa tutto e subito – osserva – scenderemo in campo conoscendo il risultato del Genoa, che può essere positivo o negativo, ma non è l’ultima partita”

L’ARBITRO E IL VAR – L’arbitro dell’incontro sarà Orsato della sezione di Schio. Al Var Pairetto come nella sfida di andata sul campo della Lazio quando fu annullato il gol a Lapadula che riprese il rigore sbagliato da Babacar. Alla Sardegna Arena il fischio d’inizio è alle ore 19:30.