“Bande a sud” dal 6 agosto, suoni tra due mari

TREPUZZI-Dal 2012 il festival Bande a Sud porta in piazza grande musica, tradizione, magia, trasformando ogni volta Piazza Largo Margherita a Trepuzzi nel centro salentino degli immaginari bandistici. Qui, il grande patrimonio bandistico del sud e la musica da strada si legano ai ritmi del mondo in una grande esperienza di comunità. Il festival, anche quest’anno si inserisce nel progetto de “il Suono illuminato”, risultato vincitore del programma triennale per lo spettacolo della regione Puglia e che vede Trepuzzi come comune capofila insieme ad altri quattro comuni del Nord Salento (Guagnano, Surbo, Squinzano, Salice) per un serrato ventaglio di spettacoli di alta qualità che incontrano le tradizioni e tipicità nord salentine, non solo in estate.

Grandi sorprese per ogni sera…il 6 agosto la preview con l’Ensamble di fiati del conservatorio “Tito Schipa” di Lecce e “Coro femminile “Cecilia Bernardini”; l’11 agosto l’attesissimo appuntamento con i Boomdabash; il 12 la festa delle bande di strada con street band nazionali in parata; il 13 agosto Street Soundscape, concerti di strada e food; il 14 e 15 agosto il Gran Concerto Bandistico città di Lecce- Tito Schipa D’Ascoli, il 16 gli “avion Travel”

L’ottava edizione del festival sarà ancora più coinvolgente e multisensoriale con lo spazio “bande a food” che abbraccerà profumi e sapori di uno street gourmet, con momenti di presentazione delle eccellenze salentine food and beverage