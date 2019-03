Giuliana Coluccio nominata coordinatrice cittadina Mrs Melpignano

MELPIGNANO- La professoressa Giuliana Coluccio, consigliera comunale di Melpignano capo gruppo dell’opposizione, donna arguta, intelligente, concreta, eccellente figura politica, da sempre impegnata in prima linea per l’interesse dei cittadini del suo comune e del Salento, è la coordinatrice cittadina del Movimento Regione Salento per Melpignano. “Con Giuliana Coluccio, aggiungiamo un altro tassello importante nel puzzle della nostra riorganizzazione. Ha da tempo sposato un nostro slogan “ama la tua terra come te stessa”, giusto per capirci la scuola dove insegna è l’unica della provincia ad aver realizzato per i propri studenti un progetto sull’orto didattico. Le sue capacità e la sua sensibilità unite alla forte personalità e l’amore per il nostro Salento saranno le armi vincenti del suo impegno. Siamo lieti e orgogliosi di averla con noi”. Lo dichiara Gianluca Montinaro, coordinatore provinciale del MrS.

“Ringrazio il direttivo per avermi affidato questo prestigioso incarico anche perché questo modello politico che ha voluto l’amico Paolo Pagliaro rispecchia il nostro da sempre caratterizzato da impegno per il territorio con spirito di servizio per il bene comune. Lavorerò con passione e determinazione per raggiungere gli obiettivi del MrS”. Queste la parole di Giuliana Coluccio.