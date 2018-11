Paola Mita lascia la maggioranza Mellone

NARDO’-Paola Mita, consigliera comunale a Nardò e vice presidente uscente della provincia di Lecce ha comunicato di aver abbandonato la maggioranza di Mellone. “Quando nel 2016 Forza Italia ha deciso di sostenere Mellone lo ha fatto sposando un progetto: quello del cambiamento!- scrive in un post su Fb, dichiarando di aver atteso la conclusione delle elezioni provinciali per annunciare la sua decisione- lo ha fatto convintamente, credendo che solo con nuovi modi di pensare si potesse cambiare il vecchio modo di fare politica. Quella di Mellone è ormai divenuta una politica ondivaga che si orienta in base alle convenienze del momento. Non ci si siede al tavolo del centro destra, per poi sostenere un candidato del centro sinistra. I prossimi appuntamenti elettorali saranno importanti e il centro destra VIVO E VEGETO saprà dare le giuste risposte”.