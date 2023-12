Il Brindisi cerca una luce in fondo al tunnel

BRINDISI – Nella settimana che ha segnato l’esonero di Ciro Danucci, il Brindisi si prepara ad affrontare un’importante sfida contro il Crotone, attualmente sesto in classifica con 25 punti.

La società sta valutando diversi profili per il nuovo allenatore, tra cui Giorgio Roselli e Sebastiano Siviglia che sembrano gli unici due con cui si sta ragionando in queste ore dopo aver dialogato anche con Salvatore Ciullo, Marco Banchini e Massimo Paci. Sembrava vicino l’arrivo di Luciano De Paola, ma poi l’accordo è saltato.I ragazzi che hanno anche ricevuto la visita della società sul campo d’allenamento, si allenano agli ordini dell’allenatore della squadra Primavera Nicola Losacco, non è escluso che possa esserci lui in panca col Crotone.

Gli adriatici attualmente penultimi in classifica con soli 10 punti, vivono giorni delicati a livello emotivo, la società sta cercando disperatamente di dare una svolta positiva dopo sei sconfitte consecutive.

La partita contro il Crotone si prospetta difficile, considerando la posizione di quest’ultimo e la determinazione a risalire la classifica per puntare alla promozione.

La squadra brindisina necessita urgentemente di una vittoria per cambiare il corso delle cose e alimentare le speranze di una possibile salvezza. La paura dei tifosi è proprio quella di tornare in D, dopo aver conquistato una promozione attesa 33 anni.

Tuttavia, il Crotone rappresenta al momento l’avversario più scomodo, spingendo ogni pensiero nel limbo dell’incertezza.

Inutile dirlo e ripeterlo, il risultato di questa sfida potrebbe influenzare significativamente il futuro del Brindisi.

Gli occhi degli appassionati saranno puntati su questa partita mentre la società cerca l’uomo giusto per risollevare le sorti della squadra entrata in un tunnel che sembra non avere via d’uscita.