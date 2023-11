We Africa e il valore dell’acqua, Adriano Nuzzo incontra i ragazzi del Capece

MAGLIE- Al Capece di Maglie occhi puntati sul valore e la precarietà delle risorse idriche, ma soprattutto sull’importanza di un bene primario: ossia l’acqua, e lo si fa attraverso due incontri che desiderano stimolare nei ragazzi delle domande, delle riflessioni e una prova si sensibilità maggiore

Non è stato infatti un caso avere ospite Adriano Nuzzo: lui che nel 2015 ha fondato We Africa donandosi completamente a questa nuova realtà, riuscendo negli anni a dar vita a 25 pozzi nel Burkina Faso..lì dove un bicchiere di acqua sembra essere un lusso, lì dove si può morire anche per il nulla.

Adriano ha portato in quell’aula magna la sua esperienza, attraverso racconti e video, attraverso la sua famiglia, parlando e guardando negli occhi tutti quei ragazzi. Una missione la sua che solo chi la vive in prima persona può assaporarne la passione e il duro lavoro.