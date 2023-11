Liguori a TeleRama dopo H. Verona – Lecce: “pareggio giusto tutto sommato”

Il Vicepresidente del Lecce, Corrado Liguori, al termine della gara col Verona ha parlato ai microfoni di TeleRama.

Il Lecce torna a fare punti e lo fa in trasferta contro il Verona al termine di una partita non bellissima dobbiamo dire questa volta, termina 2 a 2 al Bentegodi:

“È stata una partita dai due volti, nel senso che abbiamo fatto un primo tempo ottimo dal mio punto di vista, abbiamo avuto diverse occasioni, due clamorose, insomma avremo legittimato il vantaggio poi c’è stato una situazione poco fortunata e abbiamo subito il pareggio. Nel secondo tempo obiettivamente abbiamo subito, abbiamo subito il contrattacco del Verona. Loro sulle ali dell’entusiasmo per il pareggio trovato, un po’ per caso, sono andati in euforia. Pure allo stadio i tifosi hanno iniziato a spingere e purtroppo abbiamo rischiato anche di perdere la partita. Se dobbiamo vedere il primo e il secondo tempo, quella che è stata la partita, il pareggio mi sembra giusto. Fermo restando che si poteva vincere e si poteva perdere”.

Ci sono stati nel corso della partita errori da parte della squadra giallorossa che non eravamo abituati a vedere.

“Ripeto, il primo tempo è stato veramente fatto molto bene, poi sai sono quelle partite quando non le chiedi rischi di perderle. Siamo una squadra giovane, la più giovane del campionato, e quindi qualche sbavatura o errore di troppo ci sta. Rientra nel percorso di crescita, purtroppo alcune volte paghiamo dazio come è successo a Roma, col Milan sappiamo tutti cosa è successo, però diciamo che è la squadra più giovane del campionato, dobbiamo concederlo, alcune cose dobbiamo metterle in conto “.

M.Vecchio