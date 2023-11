Ladri scatenati: tre colpi in poche ore

TRICASE – Una escalation di furti senza fine a Tricase. Tre i colpi messi a segno nella notte tra sabato e domenica in cui a finire nel mirino dei soliti ignoti sono finiti un pub, un negozio di abbigliamento ed un colorificio. Ma andiamo con ordine. Il primo colpo ad essere messo a segno è stato quello ai danni del pub Bavaria di via Bernardino Varisco. I malviventi sono entrati in azione poco dopo la chiusura dell’attività, forzando uno degli infissi ed introducendosi all’interno del locale, Una volta all’interno hanno messo a segno una vera e propria devastazione, distruggendo infissi, rovesciando a terra sedie, rovistando ovunque alla ricerca quasi sicuramente di denaro contante, che alla fine non hanno però trovato. Gli altri due colpi sono stati messi a segno in viale Aldo moro, dove nel mirino, forse ad opera della stessa banda di malviventi sono finiti il colorificio-ferramenta “San Marco” ed il negozio “Piazza Italia”. Dalla prima attività commerciale, nella quale si sono introdotti dopo aver infranto la vetrata e scardinato la porta d’ingresso, i malviventi non sono riusciti a trafugare nulla, visto che il titolare, aveva portato via il registratore di cassa. Dalla seconda attività, poco distante, i ladri hanno invece provato a portare via capi di abbigliamento, anche se sul quantitativo di merce trafugata sono ancora in corso accertamenti. Sugli episodi stanno indagando i carabinieri di Tricase. Appena qualche giorno addietro, il 23 novembre scorso, una banda di malviventi aveva preso di mira una macelleria di via Roma. Una preoccupante escalation criminale che ha fatto alzare il livello di guardia a Tricase, con la successiva intensificazione dell’attività di prevenzione e contrasto messa in atto dalle Forze dell’Ordine.