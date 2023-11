Ancora furti a Tricase: ladro in manette

TRICASE – Prosegue la scia di furti ai danni delle attività commerciali di Tricase. L’ultima “vittima” è la rivendita di tabacchi di via Roberto Caputo.

Caso vuole che mentre i ladri erano in azione, siano passati da quella via i carabinieri che notando strani movimenti a si sono fermati e hanno arrestato il rapinatore. Armato di coltello, si era introdotto all’interno dell’attività commerciale e si era fatto consegnare il denaro della cassa. Il malvivente sarebbe un giovane di Specchia. Questa rapina però non sembrerebbe collegata alla serie di furti che hanno colpito la cittadina nelle scorse ore.