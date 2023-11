Amina è tornata in Italia

LECCE – Amina Milo, è tornata in Italia e sta bene!

Dopo una lunga odissea durata 113 giorni, la 18enne di Lequile detenuta in Kazakistan ha fatto rientro nella sua città. A dare la notizia è il suo avvocato Aliberk Sekerov.

Partita da Astana con un volo Ita Airways, potrà finalmente ritornare alle sue abitudini e a riabbracciare i suoi affetti.

La giovane era stata liberata il 2 novembre e ha ottenuto di recente il via libera per il ritorno il Italia. È passato quasi un mese da quando la ragazza è stata prosciolta dalle accuse di traffico di droga ed è stata rilasciata dopo tre mesi di detenzione.

Un vero e proprio incubo quello vissuto dalla giovane, e secondo quanto riferito da lei, sarebbe stata sequestrata da alcuni poliziotti in un appartamento privato dove avrebbe subito dei tentativi di stupro. Tra le difficoltà vissute nei primi 16 giorni anche le pressioni psicologiche volte a farle firmare documenti in una lingua che non comprendeva.