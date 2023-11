“Una soluzione esiste!”, il motto dei 30 anni degli alcolisti anonimi

LECCE – Una soluzione esiste. È il motto che spinge da sempre il gruppo Alcolisti Anonimi “Vivere Nuova Libertà” di Lecce. Un gruppo che compie 30 anni dalla sua fondazione e che ha pensato bene di ricordare e celebrare questo lungo cammino nel corso di una tavola rotonda: “Dipendenza e Narrazione”. La Comunità Emmanuel è nata a Lecce da un gruppo di uomini e donne che, accompagnati da padre Mario Marafioti, hanno voluto incarnare nel servizio il loro cammino di fede e di solidarietà umana e cristiana. Alcolisti Anonimi è composta esclusivamente da alcolisti che, raggiunta la sobrietà, aiutano chi è ancora nel problema. In poche parole, un’Associazione di autoaiuto che opera a stretto contatto con la sua fitta rete assistenziale. Nel Gruppo non si viene giudicati o controllati. Nelle riunioni, in assoluta libertà, gli alcolisti condividono il proprio vissuto e mettono in pratica il programma di recupero, che consente il passaggio da un’astinenza precaria a una stabile sobrietà. Uscire dalla dipendenza è possibile e affidarsi a chi è capace di restituire a una persona una nuova vita, una vita libera dall’alcol, è il primo passo.

Mariafrancesca Errico