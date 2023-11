Ancora un sconfitta per Prisma Taranto, che perde al tie break in trasferta con Lube Civitanova.

La prima con Travica in panchina ha visto una squadra combattiva,in vantaggio per 1 a 2 prima di essere rimontata e sorpassata ma senza mollare mai. Civitanova vince per 2 a 3 con i parziali di 25-22; 22-25; 21-25; 25-22; 18-16.