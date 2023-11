Parabita, a fuoco negozio di elettronica. Evacuata una palazzina

PARABITA – Atto intimidatorio o cause accidentali? A questo interrogativo saranno gli accertamenti degli inquirenti a dare una risposta. Intanto restano i danni da quantificare ma che comunque sono ingenti. Un incendio alle prime luci dell’alba ha completamente distrutto un negozio di elettronica a Parabita gestito da due ragazzi del posto.

I vigili del fuoco sono stati allertati che lungo la Strada Provinciale per Matino, si stava sviluppando un incendio in un negozio. Il problema era la collocazione. L’esercizio commerciale infatti si trova ai piedi di un condominio e le fiamme hanno coinvolto l’intero locale commerciale, il laboratorio, danneggiando anche il solaio dell’edificio e rendendo inagibile l’intera palazzina che è stata evacuata precauzionalmente. Le operazioni di spegnimento sono state rese difficoltose anche dalle condizioni meteorologiche avverse. Sul posto si sono portati anche i carabinieri della locale stazione che stanno valutando anche i filmati delle telecamere presenti nella zona.