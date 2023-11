Maldarizzi inaugura una nuova sede in città

LECCE – Taglio del nastro a Lecce della nuova sede di Maldarizzi Automotive, una delle più importanti realtà italiane del mercato automobilistico. Fondata nel 1979, Maldarizzi è leader nella vendita di auto nuove, usate, km0, nei servizi di assistenza post-vendita, noleggio a medio e lungo termine, nonché nell’assistenza e ricambistica dei più importanti marchi automobilistici.

Numerose le sedi che la concessionaria ha dislocate in Puglia e in Basilicata, alle quali adesso si va ad aggiungere quella di Via Portogallo a Lecce.

Un’inaugurazione in grande stile, alla presenza di rappresentanti istituzionali, per brindare insieme a questo nuovo traguardo, che è solo l’ultimo di una lunga serie.