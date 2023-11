Happy casa Brindisi ferma la capolista Virtus Bologna. Prima vittoria stagionale

LECCE – Nella Serie A di basket Happy Casa Brindisi ha ricevuto la visita della capolista Virtus Segafredo Bologna. Il testa coda è stato vinto da Happy Casa per 83-75. è il primo successo per la squadra del nuovo coach Sakota.

Nel primo quarto i padroni di casa si sono imposti 24-13 mentre nel secondo sono stati gli ospiti a vincere nettamente il parziale per 26-16. All’intervallo la situazione era di 40-39 per la squadra adriatica.

Ottimo primo tempo di Brindisi con 14 punti di Bayehe; va anche sul + 15 prima della rimonta delle V nere, poi allo scadere la tripla di Senglin riporta in vantaggio Brindisi e si va negli spogliatoi sul 40-39. Dopo l’intervallo la squadra brindisina vince il terzo per 30-18 e nell’ultimo quarto termina 13-18 per gli ospiti. Grande festa al Pala Pentassuglia. Nel prossimo turno Happy Casa sarà ospite di Treviso.