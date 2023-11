Gallipoli, automobilista schiacciato da albero caduto. Danni ovunque nel Salento

SALENTO – Danni in tutto il Salento tra alberi e muretti caduti, pali telefonici e strutture divelte e in qualche caso allagamenti. Le aree più colpite sono risultate essere Lecce, Lizzanello, Gallipoli e Salice Salentino. L’episodio più grave si è registrato a Gallipoli, sulla strada che collega la cittadina jonica a Sannicola. Sarebbe potuta essere una tragedia ma nonostante la spaventosa dinamica dell’incidente, un ragazzo se l’è cavata con un trauma cranico e toracico. Un albero improvvisamente è caduto sulla strada mentre transitava un’auto in direzione Gallipoli con alla guida un ragzzo di 30 anni di Sannicola. L’incidente è avvenuto nei pressi di uno dei tanti incroci che collegano la provinciale con la statale 101. L’albero che apparteneva ad un’abitazione privata cadendo ha bloccato la carreggiata. Il rumore è stato forte tanto da richiamare l’attenzione delle persone che abitano nelle vicinanze. Sono state proprio loro a soccorrere il giovane e a chiamare i soccorsi. Sono stati i vigili del fuoco, ad estrarre il ragazzo intrappolato nell’auto.

Tanto spavento ma fortunatamene nessuna vittima un altro grosso albero caduto a causa del maltempo. Stavolta a Lecce un pino di grosse dimensioni è caduto a Lecce in via Rossini, all’intersezione con via Dell’Abate, strada molto trafficata solitamente. Sul posto è intervenuta prontamente una squadra dei Vigili del Fuoco, oltre agli agenti della Polizia Locale. Fortunatamente come detto non si sono registrati danni a persone o a cose ma la consapevolezza che potevano esserci conseguenze molto più serie c’è tutta. Nella stessa zona, a fine settembre, si era verificato un fatto simile, a causa del maltempo un albero si era abbattuto su un’auto e solo per miracolo nessuno era rimasto ferito.

Ome detto però gli interventi dei caschi rossi sono andati avanti per tutta la notte e in tutta la provincia. Altri casi rilevanti riguardano un incendio che ha coinvolto una appartamento presso la marina di Casalabate e a Salice Salentino, una strada chiusa al traffico per la caduta di un cavo della pubblica illuminazione.